شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: «بحب سرطان ومؤخري منه 25 قرشا»

أجرت الاعلامية نضال الأحمدية، حوارا هاتفيا مع النجمة شيرين عبد الوهاب كشفت خلاله، عن كثير من الأسرار الخاصة بانفصالها عن الفنان حسام حبيب، ولكنها فجرت مفاجأة خلال اللقاء بأنها لا زالت تحبه رغم ما تعرضت له على يديه.

شيرين عبد الوهاب تعترف بحبها لحسام حبيب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب «بحبه يانضال بس أنا بحب سرطان، بحب الوجع بس حبه ليا وجع، حب حسام ليا بقي وجع بقي ضعف وخوف وأنا عمري ماكنت بحب أبقى ضعيفة وعمري مكنت بحب أبقي خايفه».

وتابعت شيرين قائلة «أقولك حاجة ارتباطى بأي راجل بقي الحاجتين دول الضعف والخوف، وأنا بحب علشان بنت أصول الراجل عندى يتشال فوق الدماغ، الست عندنا فى مصر اتعلمت ومتعودة على حاجات غير خالص رفاهية الست اللبنانية».

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مهرها

وأضافت «أنا عندي الارتباط مثلا بوردة أو بدبلة خلاص أنا كده اتجوزت، ومؤخر صداقي 25 قرشا، مين ممكن ترضي بكده إلا المصرية، دلوقتي بقي حتى المصرية بتاخد بالها من نفسها وبتتجوز الغنى مش سايبنها فى حالها بردو».

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن انفصالها رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وكشفت عن هذا الأمر من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك حيث قالت «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابعت قائلة «تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

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