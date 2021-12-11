الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونية بنظام «بابل شيت»

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، وضرورة حصول جميع الطلاب المقيدين لامتحانات التيرم على لقاح كورونا، للوقاية من المرض، والتشديد الاستعداد لأي سيناريو محتمل متعلق بفيروس كورونا، منوهين إلى أنَّه جرى التشديد على أن تكون الامتحانات من المنهج الدراسي المقرر للعام الجامعي الجاري وما درسه الطالب خلال التيرم الأول.

الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام البابل شيت

بدوره، قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنَّه جرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات، وكذلك الاستعداد التام لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا

جامعة اسيوط: حققنا نسب متميزة في التطعيمات ضد فيروس كورونا

وأضاف «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ جميع الامتحانات ستكون وفقاً للمناهج الدراسية المقررة على الطلاب وكذلك ستكون إلكترونية بنظام «بابل شيت»، مبينًا أنَّ الجامعة حققت نسب متميزة في التطعيمات ضد كورونا لجميع منسوبيها تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع تأكيد ضرورة حصول جميع المنتسبين للجامعة على اللقاح.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج أنَّ الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ستكون إلكترونية بنظام البابل شيت، موضحا أنَّ التجربة في إطار التحول الرقمي للجامعة، مؤكداً أنه جرى تعميم التجربة لتشمل جميع الكليات و البرامج و التخصصات، مبينًا أنَّه جرى التشديد على ضرورة أن تكون الامتحانات من داخل المناهج التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول.