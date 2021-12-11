أول تعليق من رجل الأعمال المتهم نجله بقتل 4 شباب في حادث أكتوبر 

قال رجل الأعمال محمد الهواري، مالك سلسلة محلات تجارية شهيرة، إن القضية المتهم فيها نجله كريم، منظورة أمام النيابة العامة، وتجرى التحقيقات حاليا في الواقعة بشكل كامل، وأنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن وأن الأمر كله متروك للنيابة العامة.

ووقع فجر الجمعة حادث مروع في حي الشيخ زايد في أكتوبر، بالقرب من النادي الأهلي، بعدما اصطدمت سيارة نجله بسيارة كان فيها 4 شباب، ما أدى لدورانها ووفاة من بها.

وحول الحالة الصحية لنجله كريم، قال الهواري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كل شيء في يد النيابة العامة، بما فيه طبيعة الحالة الصحية لنجله.

وأصدرت النيابة العامة بيانا بالأمس، كشفت فيه جانبا من ملابسات الحادث، مؤكدة أن سيارة اصطدمت بأخرى في منطقة الشيخ زايد، كان يستقلها 4 شباب، ما أدى لدورانها وانقلابها في الحال ووفاة الأربعة.

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها طلبت أخذ عينات دم وبول من المتهم، الذي يرقد في المستشفى، وإرسالها للطب الشرعي، لتبين ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، وخضوعه للتحقيقات فور إمكانية استجوابه.