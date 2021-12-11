والدة عمر ضحية حادث الشيخ زايد: خدته في حضني وقلبه كان حاسس (فيديو)

قالت والدة «عمر حمدي» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع أمس الجمعة، وراح ضحيته 4 طلاب بعدما اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، بسيارة كانوا يستقلونها، إن نجلها اتفق مع أصدقائه الثلاثة أنه سيذهب معهم لصالون الحلاقة، وكان ذلك في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح الجمعة، واتصل بوالده لإبلاغه أنه سيعود للمنزل، وكان بصحبته أصدقائه الذين توفوا، «كان ابني خلاص راجع للبيت لكن كان حصل اللي حصل».

وأضافت، خلال بث مباشر أجرته معها «الوطن»، أن المشهد الأخير لنجلها كان «بيحضني ويبوسني وبيعمل ده قدام أخته كنوع من أنواع بث الغيرة في نفس شقيقته ذات السبع أعوام، وكان ساعتها قلبه حاسس لأن ده مش من عادته لأنه بيتحرج من أنه يحضني ويبوسني، وبعد كده فضل يهزر معايا ومع أخته».

كنا مستنينه يرجع

وتابعت الأم أن شقيقته الكبرى كانت تنتظره حتى يعود من الخارج، حتى الـ 4 فجرا ولم يصل، مشيرة إلى: «أخته دخلت قالتلي الساعة 4 الفجر وعمر لسه مجاش، ساعتها حسيت بالقلق لما اتصلت عليه ولقيت تليفونه مغلق، وأجريت اتصال بباقي أصدقائه محدش رد، ولغاية الساعة 4:30 صباحا استمريت في الاتصال بأهالي أصدقائه، وهما كمان مكنوش يعرفوا حاجة عن أولادهم».

واستطردت، أنهم تلقوا نبأ وقوع الحادث في الساعة الخامسة من صباح أمس الجمعة، ولم يستوعبوا خبر وفاته، مؤكدة أن نجلها كان يحبه الجميع لخلقه الجميل الذي كان يتمتع به «كان بيساعد الناس كلها سواء قريب أو غريب سواء فلوس أو يشيل لست كبيرة حاجة ويساعدها».

وطالبت والدة المجني عليه بحق نجلها ومحاسبة الفاعل، «عمر احتسبته عند الله شهيد، لكن بطالب بحقه علشان اللي حصل ده ميتكررش تاني مع أي حد تاني».

تحقيقات النيابة العامة

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث الذي وقع فجر الجمعة بشارع النزهة بالشيخ زايد، وأسفر عن وفاة المجني عليه عمر مع 3 آخرين، بعدما اصطدمت سيارة يستقلها نجل رجل أعمال، بسيارة كانوا يستقلونها، حيث عاينت النيابة مكان الحادث والسيارتين، كما أمرت بسحب عينات دم وبول من قائد السيارة المتسبب في الحادث، للوقوف على تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.