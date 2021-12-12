حظك اليوم برج الثور الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بأنه يهتم بالآخرين والعمل على إرضائهم، ويعد أبرز مميزات وصفات مولود برج الثور، كما أنه يتمتع بشخصية تملك قلبا كبيرا محبا لجميع من حوله، وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.