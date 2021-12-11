حظك اليوم برج الثور السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يصعب إحباط مولود برج الثور، إذ أنه يمتلك شخصية قوية وصبور محبة للعمل ومثابرة، كما انه يملك قلب طيب يحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف مما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه، ويتميز بأنه منظّم، يمتلك قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.