موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، موعد سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبري، إذ أنه من المتوقع هطول مطر خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 16 ديسمبر، حيث أنَّه اعتبارًا من الاثنين المقبل 13 ديسمبر ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تترواح من 2 إلى 5 درجة مئوية، ما يترتب عليه سقوط أمطار خفيفة.

محافظات تشهد سقوط أمطار الأيام المقبلة

كما توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على مناطق متفرقة في عدد من المحافظات، فبداية من اليوم السبت وحتى غدا الأحد تسقط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

وتشهد كذلك السواحل الغربية وشمال الدلتا سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بداية من الاثنين المقبل 13 ديسمبر، كما تسقط الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وأخيرًا، تستمر الأمطار الأربعاء المقبل 15 ديسمبر والتي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري، إذ تسود أجواء معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على جميع الأنحاء ليلًا.

شبورة صباحية

وأكّد خبراء هيئة الأرصاد، استمرار وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16.