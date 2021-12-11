حالة الطقس غدا الأحد 12-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها كافة الأنحاء في مصر في الوقت الحالي، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة للبحر المتوسط يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16