حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه محب للتجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل المدخرات.. تميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم الضغوط.. تبدو متماسكا ورزينا، وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.