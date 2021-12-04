حظك اليوم برج العذراء السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه محب للتجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

كسوف الشمس الكلي معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصّص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسؤوليات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.