رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 04 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بأنه محب للتجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

كسوف الشمس الكلي معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصّص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسؤوليات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا 

اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا