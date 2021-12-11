حظك اليوم برج العذراء السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخصية دائما تطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.