جامعة حلوان تشارك في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي بـ20 لوحة

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، ورافقه وفد من عمداء الكليات في فعاليات النسخة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان «رؤية المستقبل»، التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية.

مشاركة 22 طالبا من قسم الزخرفة والنحت

ونظمت كليتي الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، على هامش المنتدى معرضين، تضمن معرض كلية الفنون التطبيقية معرض فني وورش رسم حية على الطبيعة، حيث تضمن المعرض عدد 20 لوحة تصوير فوتوغرافي، عن تراث مصر الثقافي، وعدد من لوحات التصوير الجرافيك، ما بين تصوير زيتي ورسم أكوريل وتظليل بالقلم الرصاص، وذلك بمشاركة عدد 22 من طلاب قسم الزخرفة والنحت والتشغيل المعماري، وطلاب إعدادي، وكذلك طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب قائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور شريف حسن وكيل التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة داليا فكري، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة منى أبو وردة مدير رعاية الشباب بالكلية.

مهدي: فرصة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة

وأفاد الدكتور ممدوح مهدي، بأن المنتدى يمثل فرصة كبيرة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة، كما يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التعليم العالي، مضيفا أن مشاركة جامعة حلوان، تأتي في إطار المساهمة في المشروعات القومية انطلاقًا من رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، ان المنتدى تناول عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.