بلقيس بعد مشاركتها في احتفالات أكتوبر: «المنسي في قلب كل مواطن عربي»

أعربت النجمة الإماراتية بلقيس عن سعادتها البالغة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة بأوبريت «كمل عبورك»، والذي عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:«سعيدة وفخورة بتلك المشاركة العظيمة، وأشكر كل القائمين على الحدث باختياري، فمصر هي بلدي الثاني، وأشكرهم أيضًا لاختياري لكي أمثل بلدي الإمارات، والظهور أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».

بلقيس: افتخر بتمثيل بلدي الإمارات في احتفالات أكتوبر

وأضافت بلقيس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «ازدادت سعادتي بالجزء الذى قدمته في أوبريت كمل عبورك والذي كان يختص بالشهيد المنسي، الذي لا يعتبر بطل في قلوب المصريين إنما فى قلب كل مواطن عربي».

بلقيس: أشكر زملائي على مشاركتي في الحفل

تابعت «أتمنى أن أحظى خلال الفترة المقبلة بمشاركات وطنية وهامة بمصر، وأشكر أيضا زملائي المطربين والقائمين على الحفل لخروجه بهذا الشكل الرائع».

أسماء النجوم المشاركة في الأوبريت الغنائي أثناء احتفالية نصر أكتوبر

وشارك في الأوبريت الغنائي الفنان تامر حسني، مع كل من مصطفى حجاج، ريهام عبدالحكيم، بلقيس الإماراتية، وأبو، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة التي ستظل فخرًا لكل مصري وعربي، بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

من كلمات الشاعر محمد البوغا، وألحان أحمد العتباني، وذلك بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

ومن كلمات الأوبريت:

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك

ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك

امشي في طريقك

ربنا دايما دايما يعينك

طول ما مصر في نن عينك

شعب مصر أكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم

شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل

والكل لازم يبقى ليه دور في البلد

وسمينا باسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم

وعدك صريح على رأي فلاح فصيح

للمرأة دور في مجتمعنا

ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد

أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم

الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسى

ده منسي درس بيدرسوا في المدرسة

ده الاختيار يا يعيشك يا يموتك