اليوم.. بلقيس تطرح كليب أغنيتها الجديدة «جنوب الدرب»

تطرح الفنانة بلقيس، اليوم، فيديو كليب أغنية جديدة، يحمل عنوان «جنوب الدرب»، عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»، والمنصات الإلكترونية والموسيقية، والذي يأتي ضمن ألبومها الغنائي «حالة جديدة».

أغنية بلقيس الجديدة «جنوب الدرب» تم تصويرها بالسعودية

فيديو كليب أغنية «جنوب الدرب» صور داخل المملكة العربية السعودية، وحسب المقطع الذي نشرته الفنانة بلقيس عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، سيطرت فيه أجواء الفرح والبهجة على الأغنية المرتقبة، التي تضمن عدة رقصات فلكورية بدوية خليجية.

العمل الجاي تتوقعون من اي بلد؟ pic.twitter.com/HWAApcjiDe — Balqees (@BalqeesFathi) September 13, 2021

وعبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» نشرت الفنانة بلقيس، مقطع فيديو لها وهي ترتدي زيًا بدويًا، وتتزين أمام المرآة قبل لحظات من تصوير فيديو كليب أغنية «جنوب الدرب»، وعلقت عليه بقولها: «العمل الجاي تتوقعون من أي بلد؟»، وذلك بهدف تشويق جمهورها ومتابعيها.

أغنية «دبلوماسي» للفنانة بلقيس حققت ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة

وكانت الفنانة بلقيس، قد طرحت عدة أغنيات في موسم صيف 2021، منها كليب أغنية «دبلوماسي»، التي غنت فيه باللهجة المصرية، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وحققت ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها، قبل نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتصدرت بلقيس محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب مقطع فيديو انتشر لها وهى ترقص بصحبة الفنان محمد رمضان، على أغنيته الشهيرة «ثابت»، وذلك في أحد الأماكن بالساحل الشمالي.