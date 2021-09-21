بلقيس: اعتذرت عن الموريكس دور بسبب الوضع في بيروت.. وأجهز لأغنيتين مصريتين

أعربت الفنانة الإماراتية بلقيس، عن سعادتها البالغة لتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وحصولها على جائزة خاصة لأغنيتها المصرية الجديدة دبلوماسي، وجاء التكريم بعد اعتذارها عن تسلم جائزتها فى مهرجان الموريكس دور.

تحدثت بلقيس لـ«الوطن»، عن أسباب الاعتذار، وأعمالها الفنية الجديدة المصرية، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة.

أجهز لأغنيتين مصريتين جديدتين مع بلال سرور وعزيز الشافعي بعد نجاح دبلوماسي

وقالت بلقيس: أشعر بسعادة بالغة لتكريمي فى مهرجان الفضائيات العربية، كونها المرة الأولى التي أكرم فيها ببلدي الثاني مصر، وكل جمهوري كان ينتظر هذا التكريم الخاص والجميل، مضيفة اعتذرت عن التواجد فى مهرجان الموريكس دور ببيروت، بسبب الوضع السيئ العام فى لبنان، والذى لا يحتمل إقامة أي مهرجانات فنية، فأنا تضامنت مع الناس، كونها غير سعيدة بما يحدث هناك، ومن كل قلبي أتمنى أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، وأكون معهم العام المقبل.

الوضع السيئ في لبنان سبب عدم استلامي جائزة الموريكس دور.. وغنيت لبيروت

وأوضحت بلقيس أنه غير صحيح ما قيل عن أن سبب اعتذارها عن عدم غنائها لبيروت، قائلة: أنا غنيت لبيروت ومعي رسائل متبادلة مع القائمين على المهرجانات، يطلبون مني السفر لتسلم الجائزة.

وقالت إن نجاح أغنيتي المصرية دبلوماسي كان رائعا، وأحضر حاليا أغنيتين مصريتين، الأولى مع بلال سرور، وهناك أغنية أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرة إلى أن نجاح أغنية جنوب الدرب كان متوقعا، لأن الناس متعطشة للأغنية التراثية والفلكلورية.

واختتمت بلقيس حديثها مع «الوطن» بقولها: فخورة بما يحققه بلدي الإمارات، وبمعرض أكسبو 2020، وسأكون هناك مع الافتتاح لكي أدعم بلدي، مضيفة أنا عروس طيلة الوقت، ولست عروس لعام 2021.

يذكر أن بلقيس، كانت طرحت مؤخرا أغنية جنوب الدرب، وهي أغنية سعودية تراثية، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، ومختلف تطبيقات الموسيقى، وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية إهداء إلى المملكة العربية السعودية.