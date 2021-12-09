محمد رمضان: «العراق كلها أمان ومفيش تفجيرات.. والشيشة هنا عظيمة»

ظهر الفنان محمد رمضان أثناء حوار تليفزيوني معه في المقهى عبر قناة «عراقية» وهو يدخن الشيشة، موجهاً التحية إلى الشعب العراقي، قائلا: «إخواتي ومش حاسس بغربة حاسس إني جيت هنا كتير وعشت وسط الشعب مع إني دي أول زيارة للعراق بصفة عامة ولبغداد بصفة خاصة، بعتبر الوطن العربي بلدي، وبعتبرها محافظات لكن إحنا دولة واحدة تحت مظلة واحدة اسمها الوطن العربي وببقى كأني غيرت المحافظة».

الاستعداد لحفلة كبير في العراق

وأضاف «رمضان» خلال لقاء له مع قناة السومرية، أن هناك تحضيرات للحفل الخاص به العراق ويعمل لأول مرة مع فريق العمل في سندباد لاند، لافتا إلى أن حفلاته مرهقة لأنه يتم إطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية وتم تلبية هذه الطلبات وتوفير السيارات المستخدمة في الاستعراض، متمنيا أن يتم تقديم حفلة تليق بالجمهور العراقي، مواصلا: «الجمهور العراقي شريك في نجاح النجوم العرب، وأي نجم عربي لو متمش اعتماده من الجمهور العراقي مش هيبقى نجم عربي».

تصوير كليب له في العراق

وأشار «رمضان» إلى وجود طفرة في الطرب العراقي وسط تحقيق أرقام قوية حيث يستمع لها الجمهور حيث يقدم العراق فنا متميزا على جميع الأصعدة من ملحنين وشعراء ومطربين، مبينا سعادته للتعاون مع فنانين عراقين وسيتم تصوير كليب له في بغداد موجها الشكر إلى الحكومة العراقية التي تساعده في تصوير هذا الكليب ووفرت له كل السبل.

شكر لأهل العراق

وتابع الفنان: «بقول الوطن العربي كله أنا في العراق، وبره المكان اللي أنا في الناس بتمارس حياتها الطبيعية والعراق دولة مستقرة، وبنفي الشائعات اللي بتقول إن في تفجيرات وكده، والشيشة هنا عظيمة بتفكرني بشيشة رفاعي الدسوقي، واكتشفت في الزيارة دي إن مسلسلاتي محققة نجاح كبير وفاكرين جملي في المسلسلات والراجل بتاع الشيشة فاكر جملة ده أنت معلم وبتتكلم.. ده أنت تمسك الشيشة بقى، مبسوط جدا جدا وربنا يديم المحبة بين كل الشعوب العربية وده دور الفن بنوحد كلمتنا وصفوفنا والفن دوره أبعد من إنه ترفيه فقط وهو ده المعنى الباطني للفن».