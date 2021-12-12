حظك اليوم برج العقرب الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بالتركيز العالي، والاستمرار في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما أنه يحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط، والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.