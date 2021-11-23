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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:21 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتصف برج العقرب بالتركيز العالي، والاستمرار في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما أنه يحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، إلا أنّهم يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء في الوقت ذاته.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة، ويشغلك المجهول وتحقق تطورًا ومكاسب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالهدوء وبالصفاء الذهني، وقد تخطط لسفر أو رحلة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

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