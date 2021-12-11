«الصحة» تحدد أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. منها المترو

أيام قليلة وتبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن تواجد حملة شلل الأطفال، سواء من خلال الفرق المتحركة أو الفرق الثابتة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق في 19 ديسمبر

ومن المقرر ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سوف تنطلق يوم الأحد الموافق 19 من شهر ديسمبر الحالي، على أن تستمر حملة شلل الأطفال لمدة 4 أيام كاملة، هدفها تقوية مناعة مختلف الأطفال الذين هم من عمر يوم واحد وحتى عمر 5 سنوات.

بالتفاصيل.. أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

1 - حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يتم تنفيذها عن طريق فرق متحركة تجوب مختلف المنازل في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

2 - تنفذ أيضاً الحملة من خلال الفرق المتحركة للتطعيم في كافة دور رياض الأطفال.

3 - يتم تنفيذ الحملة من خلال تواجد فرق تطعيم ثابتة سواء في الوحدات الصحية أو المراكز الطبية الحضرية أو مكاتب الصحة.

4 - فرق تطعيم ثابتة في مواقع التجمعات السكانية، وعلى سبيل المثال: محطات القطارت، والأسواق، ومحطات الأتوبيس، بالإضافة إلى محطات مترو الأنفاق مع المولات.

«الصحة» توضح معلومات مهمة عن مرض شلل الأطفال

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت العديد من المعلومات الهامة التي تتعلق بمرض شلل الأطفال، ومنها أن مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى، كما أنه يغزو الجهاز العصبي، بالإضافة إلى أنه يُصيب الأطفال الأقل من سن 5 أعوام بالدرجة الأولى، ويكون كفيلًا بإحداث شلل تام للطفل في غضون ساعات، وأن مرض شلل الأطفال ينتقل من شخص لآخر من خلال البراز.