«الصحة» توضح موانع التطعيم ضد شلل الأطفال.. منها ارتفاع درجة الحرارة

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، تقريرا للطب الوقائي حدد موانع التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الحملة القومية المقرر انطلاقها 19 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة أربع أيام بمختلف المحافظات، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

موانع التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت الصحة موانع التطعيم ضد شلل الأطفال ونصحت أولياء الأمور بتأجيل الحصول على التطعيم حال ظهور أي عرض من الأعراض الآتية على الطفل:

أعراض مؤقتة

- ارتفاع درجة الحرارة

- الحالات المرضية الشديدة

موانع دائمة عند الأطفال

- أطفال نقص المناعة الأولية

- الكورتيزون

- العلاج الكيماوي والأشعاعي

- مرضي الإيدز

- أمراض الدم الخبيثة وحالات السرطان

الكورتيزون لا يمنع التطعيم

وأكدت الصحة، أن استخدام الكورتيزون الموضعي «الدهان أو البخاخ»، لا يعتبر من موانع التطعيم، موضحة أنه عند زوال بعض الأعراض الجانبية التي تكون ظاهرة على الأطفال يمكن إعطاء الأطفال جرعة التطعيم ضد شلل الأطفال.

فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات لتطعيم الأطفال

وأشارت «الصحة»، إلى أن الحملات القومية التي تنطلق للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستكون من خلال فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بجانب تواجد أيضا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

الحملة القومية تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل

وأردفت «الصحة»، أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.