6 معلومات خطيرة عن شلل الأطفال.. «الصحة» توضحها قبل بدء الحملة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بعض المعلومات الهامة بشأن مرض شلل الأطفال، وذلك قبل أيام قليلة من بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لذا توضح «الوطن» كافة المعلومات التي عرضتها وزارة الصحة.

وحسبما أعلنت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإنه من المقرر انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يوم الأحد الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر الحملة القومية في عملها على مدار 4 أيام كاملة، بهدف تقوية مناعة الأطفال بداية من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات.

5 معلومات عن مرض شلل الأطفال أعلنتهم وزارة الصحة

1 - شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى.

2 - مرض شلل الأطفال يغزو الجهاز العصبي.

3 - شلل الأطفال يصيب الأطفال ما هم أقل من عمر 5 سنوات بالدرجة الأولى.

4 - إذا أصاب الطفل يكون كفيلا بإحداث الشلل التام في خلال ساعات من الزمن.

5 - يتنقل مرض شلل الأطفال من شخص لآخر بشكل رئيسي عن طريق البراز.

6 - مرض شلل الأطفال ينتقل أيضًا بصورة أقل من خلال وسيلة مشتركة مثل الطعام أو المياه الملوثة.

رفع المناعة المجتمعية للأطفال ضد مرض شلل الأطفال

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت مؤخرًا أن الحملة تهدف إلى رفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال في الأعمار المحددة من يوم وحتى 5 سنوات، كما أنها تستهدف تعطيم 16.5 مليون طفل على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن الحملة تضم خلالها عدد 45 ألف فريق يشملون 90 ألف عضو.

وأكدت «الصحة» أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانية دون دفع مقابل أو رسوم، وأن الطعم المستخدم خلال الحملة هو طعم شلل الأطفال الفموي.