مواعيد تطعيمات شلل الأطفال.. تنطلق خلال أيام

تنطلق خلال أيام قليلة الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، والتي تعمل على رفع المناعة المجتمعية لدى كافة الأطفال، وذلك لمن هم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل، لذلك زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن «مواعيد تطعيمات شلل الأطفال» والتي أعلنتها وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، مواعيد تطعيمات شلل الأطفال، بحسب بيانات المعلنة من وزارة الصحة المصرية، وذلك في السطور التالية..

مواعيد تطعيمات شلل الأطفال

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في 19 من ديسمبر الجاري، وتستمر الحملة لمدة 4 أيام.

ويتم تطعيم الأطفال خلال فترة الحملة من الثامنة صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، في الأماكن المخصصة لذلك، ومن خلال الفرق المتنقلة والمدرية.

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال 2021 في جميع محافظات مصر

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فأنه يجري تطعيم شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة، تتواجد في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلي الفرق المتحركة والتي تتواجد في الميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

والتطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، من خلال فريق طبي متخصص جرى تدريبه خلال الأسابيع الماضية.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيمات بشلل الأطفال، وهي:

الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية.

الأطفال المصابين باللوكيميا.

الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون».

ويؤجل الحصول على اللقاح بالنسبة للأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.