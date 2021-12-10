السيسي يهنئ العراق بمئويته: نتمنى أن يظل ذخرا للأمة العربية دائما

احتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى المائة على تأسيس دولة العراق الحديثة، مؤكدًا على أنها لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ».

نتمنى لشعبه الأبي السلام والأمن الاستقرار

وأضاف: «مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية».