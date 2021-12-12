موعد وأماكن انتشار الشبورة الصباحية على الطرق في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتشار الشبورة الصباحية على عدد من مناطق الجمهورية، والتي تستمر حتى غدا الاثنين، ومن المتوقع وفق الخبراء أن تسيطر الشبورة على الطرق اليوم وغدا بداية من الساعة الخامسة صباحا وحتى السابعة صباحا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا على كل الأنحاء.

وطالب خبراء الأرصاد، المواطنين بتجنب الخروج من المنزل خلال الفترة الصباحية وتحديدًا من الساعة 5 فجرًا وحتى 7 صباحا، نتيجة كثافة الشبورة المائية والتي ترجع لتأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة .

وتشهد البلاد اليوم الأحد وغدا الاثنين، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفق خبراء الأرصاد، فإن موعد انتهاء الشبورة سيبدأ من الثلاثاء المقبل ويستمر حتى الخميس، حيث تشهد البلاد يوم الثلاثاء 14 ديسمبر أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتستمر الأمطار الأربعاء المقبل 15 ديسمبر، على نفس المناطق.

كما يشهد الخميس القادم 16 ديسمبر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نصائح للقيادة أثناء الشبورة

وجاءت نصائح الإدارة العامة للمرور أثناء القيادة على النحو التالي:

1- لا تقف تمامًا في منطقة الشبورة.

2- إضاءة مصابيح السيارة، بحيث يكون النور الأمامي في وضع منخفض.

3- يفضل إذا كان بالإمكان تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

4- يفضل اختيار أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى يتمكن القادمون من رؤيتك.

5- فتح زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها.

6- تخفيض السرعة إلى حد الأمان الذي يسمح لك بالرؤية وليس السرعة القانونية، كي تتمكن من إيقاف السيارة حال حدوث أي خطر.

7- استخدم مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي.

8- يمكنك استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تمامًا.

9- إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق بعيدًا عن الطريق، مع تشغيل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، ولا تترجل إلى الطريق أنت أو المرافقين معك حتى لا تتعرض للخطر.

10- الشبورة المائية متقطعة، ولا ينبغي تغيير سرعة السيارة.

11- يجب أن تضمن وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ولا تحاول تخطي السيارات أمامك.

12- عند وجود أعطال أو حوادث يجرى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.