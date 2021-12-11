مناطق سقوط الأمطار من اليوم وحتى الخميس المقبل على جميع المحافظات

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نوهت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من أمس الجمعة وحتى غدا الأحد، إذ ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا على كل الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض المناطق تشهد هطولا للأمطار بداية من اليوم.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق وذلك على فترات متقطعة وجاءت على النحو التالي:

مناطق سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما يشهد يوم الأحد 12 ديسمبر سقوط أمطار خفيفة على نفس المناطق المذكورة.

وتشهد كذلك السواحل الغربية وشمال الدلتا سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بداية من الاثنين المقبل 13 ديسمبر.

كما يشهد الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتستمر الأمطار الأربعاء المقبل 15 ديسمبر والتي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأخيرا يشهد الخميس القادم 16 ديسمبر سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بداية انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

ومن جهتها نوهت الأرصاد، أنه اعتبارا من الاثنين المقبل 13 ديسمبر ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تترواح من 2 إلى 5 درجة مئوية، ما يترتب عليه سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم وحتى الاثنين على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.