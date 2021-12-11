«الصحة»: توفير التدريب الكامل لكل الأطقم الطبية رغم جائحة كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إنه رغم جائحة كورونا وفرت وزارة الصحة كل الدورات التدريبة والعملية للأطقم الطبية في مختلف التخصصات المتاحة للأخصائيين في مجال الطبي، وذلك لتقديم أفضل رعاية طبية وصحية يحتاجها المواطنون في مختلف المحافظات بالجمهورية.

توفير الدورات لكل الأطقم الطبية

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع التدريب وفر العديد من الدورات في مختلف المحافظات للأطقم الطبية، حيث يمكن الحصول على الدورات والكورسات من محل إقامة الشخص المختص داخل المحافظة وليس في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، وتسهيلا على الأطقم الطبية تم توفير مختصين لهم في محافظات محل إقامتهم للحصول على هذه الدورات.

توسع في كل المحافظات لتدريب الأخصائيين

وتابع مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني، أن هناك توسعا في عملية التدريب للأطقم الطبية فالأمر لا يقف على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل وفر القطاع الطبي دورات في التنمية البشرية وعلم النفس ودورات تأهيلية لكيفية التعامل بين الأطقم الطبية المختلفة والمرضى لتقديم الخدمة العلاجية بصورة تتناسب مع المريض نفسيا وعلاجيا.

القطاع الطبي يوجد به أكثر من 33 تخصصا

وأكد أيهاب، أن هناك العديد من التخصصات الطبية تتجاوز 33 تخصصا طبيا وتأهيليا من بينها تخصص التعامل الأطقم الطبية مع كوفيد 19، مشيرا إلى أن التدريب يتم من خلال صورة لا مركزية بشكل نظري من خلال المحتوى المقدم، بالإضافة إلى الجانب التطبيقي العلمي لتأهيل الأطقم الطبية لكي تتواكب مع رؤية مصر 2030.

الالتزام بكل الإجراءات الوقائية

وأوضح مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، أنه تم تخصيص منصة إلكترونية لتوفير المحتوى العلمي للأطقم الطبية، بالإضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء انعقاد الدورات التدربية حضوريا وتتمثل هذه الإجرءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني».