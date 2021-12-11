المهيري: أكبر مشكلة في الصحة هي إعادة هيكلة القوانين الطبية

قال الدكتور نبيل المهيري، أستاذ الجراحة الأوعية الدموي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن من أبرز المشاكل التي تواجه الصحة في مصر هي إعادة هيكلتها داخليا نظرا لأن هناك العديد من القوانين لا تخدم رؤية مصر وتحقيق أهدافها المستدامة 2030، موضحا أن قوة القطاع الصحي لابد أن تستند على منظومة قوية وثابتة.

وأضاف المهيري، خلال مشاركته في منتدى مصر الطبي الأول «Egypt Medical Forum»، أن وزارة الصحة مسئوليتها تجاه تقديم خدمات طبية تتمثل في 50% فقط، وباقي النسبة تعود لمنظومة التعليم العالي نظرا لدورها في المستشفيات الجامعية والأبحاث الطبية التي تقوم بها، بالإضافة إلى عملية التدريب والتخصص للعاملين في قطاع الصحة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، أن هناك العديد من الأخطاء نحو استحداث منظومة القطاع الصحي وجلب الأجهزة الطبية بطريقة غير علمية، ويوجد كما كبيرا من الأجهزة المتوفرة وغير مستخدمة نظرا لعدم توفير مخصصين لإدارتها.

وأكد المهيري، أن وزارة الصحة هي المنوطة بتحديد أنواع الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك عدة وظائف لوزارة الصحة في الجمهورية الجديدة تتمثل في:

- مسؤولة عن الطب الوقائي.

- منظمة للخدمات الصحية.

- مشرف على الخدمات الصحية المقدمة.

- الحكم بين مقدمي الصحة.

- ملاحظة ودراسة مؤشرات الصحة.

- رسم خريطة الصحية واستراتيجية الصحة واقتصادياتها.

- تقبل شكاوي المواطنين ومقدمي الخدمة.

وأوضح المهيري، أن أفضل سبيل للنهوض بالقطاع الصحي والطبي هو تقديم الخدمة للمواطنين داخل المستشفيات وتوفير الأدوية للمرضى، لافتا إلى أن عملية النهوض والتطوير لا يمكن أن تحدث دون توفير كوادر طبية مدربة لتقديم الخدمة.

عمل الكوادر الطبية في أكثر من مكان يؤثر على أداء الطبيب

وأشار المهيري، إلى أن أبرز المشاكل في منظومة القطاع الصحي هي عمل الكوادر الطبيبة في أكثر من مكان وبالتالي يؤثر على أداء الطبيب وتوفير الخدمة اللازمة للمرضى، مؤكدا أن التأمين الصحي يعد الخطوة الأولى لتطوير المنظومة الصحية.

جدير بالذكر، أن منتدى مصر الطبي يعد الأول من نوعه الذي يهتم بصناعة الصحة واهتماماتها المختلفة، بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية، وفي حضور كل من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور يسري نوّار رئيس فارما مصر، ومدير شركة فايزر مصر وهادي زهدي من شركة سانوفي.