«صحة النواب»: إطلاق قانون التراخيص الطبية لجميع العاملين بالمهن الصحية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ مصر تشهد إعادة هيكلة كاملة في النظام الصحي في مصر، تزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة، مثل التأمين الصحي الشامل لبعض المحافظات، بالإضافة لهيئة الدواء والاغذية والشراء الموحد.

الانتهاء من المجلس المصري الدراسات الصحية

وأضاف «حاتم»، خلال مشاركته في منتدى مصر الطبي الأول «Egypt Medical Forum»، أنَّه تمّ الانتهاء من المجلس المصري الدراسات الصحية، للمساعدة الأطباء والأخصائيين في سبيل النهوض بالمستوي الطبي من خلال توفير كل سبل التعليم والتدريب المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وتابع رئيس لجنة الصحة، أنَّ قانون المسؤولية الطبية تمّ مناقشته في مجلس النواب من أجل تطويره، لأنه لا يتوافق مع قانون الطب والصيدلة ولا يتماشى مع انطلاق الجمهورية الطبية، إضافة إلى إنشاء قانون للتراخيص الطبية لجميع العاملين في المهن الصحية.

قانون المسؤولية الطبية تحت القبة

وأكّد أهمية توفير الدورات التدريبية للعاملين في قطاع الصحي لكي يتماشى مع رؤية مصر2030، وتحقيق أهدافها المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنَّ لجنة الصحة بالنواب تسعى لتطوير جميع القوانين المتعلقة بتطوير القطاع الصحة.

جدير بالذكر، أنَّ منتدى مصر الطبي يعد الأول من نوعه الذي يهتم بصناعة الصحة واهتماماتها المختلفة، بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية، وفي حضور كل من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية إضافة إلى الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور يسري نوّار رئيس فارما مصر ومدير شركة فايزر مصر مع هادي زهدي من شركة سانوفي.