استمر لـ ١١ يوماً برعاية طلعت مصطفى .. ختام فعاليات معرض مدينتي الأول للكتاب ( فيديو )

اختتمت أمس الجمعة فعاليات معرض مدينتي الأول للكتاب ، والذي انطلق بداية من ٣٠ نوفمبر الماضي في سنترال بارك مدينتي برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى .

وضم المعرض عددًا من الندوات، على رأسهم ندوة عنوان الشخصية المصرية" للدكتورة هدى زكريا والدكتورة عليا عبد الرؤوف، ودكتور نور الشيخ وأدار الندوة احمد ناجي قمحة، وحوار مفتوح مع دكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة الاسبق مع الاعلامي خالد منصور، أيضاً شهد المعرض حفل توقيع كتاب أعداء مصر الخمسة للمستشار أمير رمزي، وحوار مفتوح معه، أداره دكتور خالد منتصر.

وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة وللشيخ احمد تركي والدكتور عمرو سليمان، بالاضافه الى أمسية شعريه للشاعر امين فؤاد حداد والشاعر بهاء صلاح شاهين، وأدار اللقاء الأستاذ جمال فتحي، واختتم المعرض بحوار مفتوح مع المهندس زياد عبد التواب والذي تناول ميتافيرس العالم الجديد.

وشهد معرض مدينتي للكتاب إقبالا كثيفا من سكان المدينة والزوار لتفقد أجنحة دور النشر المختلفة، والتي وصل عددها إلى أكثر من ٤٠ دار نشر ، وتعرض آلاف الكتب بأسعار مناسبة من مختلف فروع الثقافة والعلوم والمعرفة .

وافتتح معرض مدينتي للكتاب في ٣٠ نوفمبر الماضي ، الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب، ومنى الحلو ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى . ويعد معرض مدينتي للكتاب أولى المعارض التي يجري إقامتها خارج أروقة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم تنظيمه بالتعاون مع شركة "نيو دايمنشنز" تحت عنوان " القراءة كالماء والهواء " بدعم من مجموعة طلعت مصطفى.