صناع الخير تبدأ تنمية قرية «الأشمونيين» بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

بدأت مؤسسة صناع الخير تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تنمية وتطوير قرية «الأشمونين» بمركز ملوي بالمنيا، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبدعم من سيدة الأعمال هادية صادق حنا، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

الكشف على أمراض العيون بالقافلة

وانطلقت أعمال المرحلة الأولي من تطوير وتنمية قرية «الأشمونين» من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون نجحت في توقيع الكشف على 1023 من أهالي القرية بالمجان.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي علي عيون أهالي القرية وسلمت الأدوية لعدد 431 مواطنا وعمل مقاسات النظارات الطبية لعدد 353 مواطنا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية لعدد 230 مواطنا تمهيداً لتسلم النظارات وإجراء العمليات قريباً.

برتكول تعاون بين صناع الخير وسيدة أعمال

وأوضح عبدالفتاح، أن تنفيذ أعمال تنمية وتطوير قرية «الأشمونين» بملوي بالمنيا يتم تنفيذاً لبروتوكول تعاون وقعته صناع الخير للتنمية وسيدة الأعمال هادية صادق حنا، ويتم تنفيذه على مراحل بهدف تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرية كإحدى القرى الأشد احتياجاً بصعيد مصر وضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن أعمال تنمية وتطوير قرية «الأشمونين» تشمل تنفيذ سلسلة من الخدمات غير التقليدية من شانها رفع المعاناة عن كاهل الأسر المعيلة والأرامل والمستحقين ورفع المُستوى الاجتماعي، السكنى، التعليمي والاقتصادي، البيئي، الثقافي، الجمالي والوجداني لسكان القرية المستهدفة كونها مصنفة من القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.

3 أشهر مدة بروتوكول التعاون بالمنيا

وأكد هاني عبدالفتاح، أن المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون سوف يستغرق مدة العمل لتنفيذها 3 أشهر وتتضمن تسليم 5 أسر خمس مشروعات تنموية صغيرة كل مشروع عبارة عن عدد 3 رؤوس أغنام، بالإضافة إلى التغذية والكشف الطبي خلال الفترة المقررة، وتسليم 5 أسر مشروعات رأس ماشية كل أسرة تتسلم عدد 1 رأس ماشية عشار تشمل التغذية والكشف الطبي، وتسليم أسرتين كل أسرة مشروع ماكينة فصل اللبن عن الزبد، فضلا عن تنظيم قوافل طبية تشمل بجانب توقيع الكشف الطبي تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بالمجان تماما، وأشارت سيدة الأعمال هادية صادق إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنمية وتطوير قرية الأشمونيين بالمنيا يأتي من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية والمواطنة والحرص على المساهمة في جهود التنمية الاجتماعية في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام ورفع مستوي المعيشة كوسيلة لتحسين جودة الحياة لسكان القرية.