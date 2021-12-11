نظافة القاهرة: حملات لغرس السلوكيات الإيجابية بالبيئة لدى الأطفال

أطلقت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، حملات بالمدارس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والإدارات التعليمية للتوعية بأهمية دور الهيئة في محافظة القاهرة بدور الدولة والتأكيد على أهمية النظافة والقضاء على أزمة القمامة وحث المواطنين والأطفال وكل الفئات والأعمار على المشاركة في عمليات النظافة، حيث تواصل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عقد ندوات توعية في المدارس بمختلف الأحياء، ومنها مدرسة المروة الابتدائية بمنطقة منشأة ناصر حول «النظافة وأهمية الحفاظ على البيئة».

دور الإعلام

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، إن الحملات مستمرة وعلى الإعلام دور كبير في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والالتزام بالتخلص من القمامة في المواقع المخصصة لها، وإبراز السلوكيات الإيجابية واتباعها وتجنب السلبيات على المستوى العام والشخصي وغرز السلوكيات الإيجابية المطلوبة تجاه النظافة والبيئة والحفاظ على نظافة المكان، والتشديد على أهمية دور النظافة في تكوين شخصية الفرد وحث الأديان السماوية على النظافة واعتبارها جزءا من إيمان الفرد والنظافة سلوك حضاري وغرس المفاهيم الصحيحة وأهمية النظافة عند النشء والأطفال.

استعادة المظهر الحضاري

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن هيئة النظافة مستمرة في عملها في استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة، مؤكدا أهمية دور عمال النظافة في نجاح منظومة النظافة الجديدة فهم أساس المنظومة ولا بد من تعاون من جانب المواطنين لإنجاح المنظومة بالالتزام بالمواقع المحددة للتخلص من القمامة والحفاظ على نظافة الشارع، وعدم إلقاء الرتش والمخلفات في أي مكان، وأي مواطن لديه رتش أو مخلفات بناء ويريد التخلص منها عليه إبلاغ الهيئة وهي ستتوجه على الفور إلى العنوان المحدد والتعامل مع أي تراكمات أو مخلفات دون تحميل المواطنين أي أعباء.

وأشار إلى وجود تعاون كبير وثقة بين الهيئة والمواطنين، فأغلب سكان القاهرة يعرفون دور الهيئة جيدا، وهناك تجاوب بشكل كبير، من أجل الحفاظ على البيئة ونظافة وتجميل العاصمة.