رئيس «نظافة بالقاهرة» يبحث توفير وسيلة مواصلات للعمال

عقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لقاءً موسعاً مع الإدارة المركزية للتجميل، مساء اليوم الاثنين، ضم عدداً من المهندسين والعمال والمشرفين، وذلك في حديقة «الورد»، شرق مدينة نصر، حيث شدد على أهمية دور العمال، خاصةً عمال التجميل، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتجميل في الشارع، من تهذيب أشجار ونخيل وتجميل الحدائق وإظهار شوارع القاهرة بالمظهر اللائق الذي تستحقه، مقدماً الشكر والتقدير لهم على المجهود المبذول طوال العام، مطالباً إياهم بالمحافظة على المعدات الخاصة بالزراعة والتجميل.

«الشرشابي» يبحث مشكلات عمال النظافة

واستمع رئيس هيئة النظافة إلى شكوى عمال النظافة المتمثلة في إيجاد وسيلة مواصلات لهم تنقلهم إلى نقاط الركوب الرئيسية لمحافظاتهم، ووعد بحلها بتوفير سيارات تنقلهم من أماكن عملهم إلى المواقف الرئيسية لتوصيلهم لمحافظاتهم، مع التأكيد على ضرورة العمل، كما أمر بصرف مكافأة مالية لعمال الإدارة المركزية للتجميل على مجهودهم المبذول في إظهار القاهرة بالمظهر اللائق بجميع المحاور والميادين والشوارع الرئيسية والحدائق.

حضر اللقاء المهندسة منى صبري، رئيس الإدارة المركزية للتجميل، وسحر علام، رئيس الإدارة المركزية للمالية والإدارية والموارد البشرية، وعدد من من قيادات هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

تطعيم العاملين بلقاح كورونا

من ناحية أخرى، قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتنسيق مع القوافل الطبية المكلفة بتسجيل المواطنين وتطعيمهم بلقاح كورونا المستجد، للعمل على تطعيم موظفي وعمال هيئة النظافة، بدءاً من اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بمعدل 150 شخص يومياً، للتيسير على الموظفين وتشجيعهم على أخذ اللقاح قبل حلول فصل الشتاء.

الاتفاق على توريد معدات كنس آلي حديثة من هولندا

كما اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي مع أحد مسئولي الشركة التي تقوم بتوريد معدات الكنس الآلي الحديثة، التي تعاقدات مع الهيئة، للتأكيد على شحن المعدات فور إنهاء إجراءات الشحن من هولندا، كما تم مراجعة العقود المالية بحضور رئيس الإدارات المركزية المالية والإدارية، ومدير عام الشؤون القانونية.