«النواب» يستدعي وزير التعليم لوضع مناهج مناسبة لسن الطلاب

قال النائب فريدي صفوت البياضي، عضو مجلس النواب، إن المجلس وجَّه استدعاء عاجلا لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، غدا، لمناقشته في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي.

شكاوى أولياء الأمور من المناهج

وأضاف البياضي، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أنه تلقى عددا من شكاوى أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج، مؤكدا أن من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء الدكتور طارق شوقي للاستماع إليه بشأن ذلك المنهج الذي يمثل مشكلة كبيرة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وتساءل صفوت: «هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة؟ أم وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة ولديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم».

وأكد صفوت أن تطبيق ذلك المنهج على طلاب الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ، وخاصة الصفوف الأولية، خصوصا صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، مادتي العلوم والرياضيات.

منهج رابعة ابتدائي

وبعضها يتعلق بصعوبة وطول المنهج الدراسي المُقرر على الطلاب، والبعض الآخر يتعلق بعدم توافر معلمين لتدريس المناهج، فضلاً عن وجود مواد لا يوجد لها معلمين من الأساس، ومن ناحية التوقيت، حيث لم يتدرب الطلاب على ذلك، لافتة إلى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين؛ ومتابعة من لجان الإشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم، لوضع حلول عاجلة لها قبل اقتراب امتحانات الصف الرابع حتى لا تؤثر سلبًا على مستوى الطلاب.

وأشار إلى أن منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية يتشابه كثيرًا مع منهج الصف الثاني الثانوي، ما يستدعي المطالبة بضرورة معرفة آراء المتخصصين والباحثين ووضع مناهج مناسبة لسن الطلاب وقدراتهم الذهنية والاستيعابية.