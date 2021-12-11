إصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «بني سويف - إهناسيا»

أصيب 4 طلاب في حادث سير بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «إهناسيا - بني سويف» ونقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحادث انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «إهناسيا- بني سويف» أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إهناسيا

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 4 طلاب، هم: يوسف مغاوري يوسف، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر الذراع الأيسر، ومحمد عادل فؤاد، 20 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، وسعد محمد سعد، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر العمود الفقري، وعلي جمال على سلامة، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم يقيمون قرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف.

تحرير محضر بالحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة والإدارية بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

وفي سياق آخر وقع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية دلاص التابعة لمركز ناصر ما أدى إلى إصابة قائدها بكدمات.