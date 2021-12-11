أزهري عن حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها: يجوز في حالة الاكتئاب

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حلقها لشعرها بشكل كامل، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وتداول عدد كبير من رواد «السوشيال ميديا»، صورا للفنانة مصحوبة ببعض عبارات الدعم والتشجيع لها، بالإضافة إلى عبارات تدل على الحزن الذي أصاب عدد كبير من جمهورها لما تمر به من فترة صعبة وآلام نفسية أدت إلى قيامها بهذا الفعل.

النبي ينهي عن حلق شعر المرأة

وبعد هذا الفعل الذي أقدمت عليه الفنانة شيرين عبد الوهاب، تساءل عدد كبير من الأشخاص عن حكم حلق شعر المرأة في الإسلام، وقال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نهى النبي صلَّ الله عليه وسلم، المرأة عن حلق شعرها إلا للضرورة كوجود مرض أو نحوه».

وأوضح عالم الأزهر الشريف، أن شعر المرأة تاج وزينة لها، ولا يجوز أن قيامها بذلك إلا إذا كان هناك ضرورة لهذا، مثل الإصابة بمرض أو بنية إصلاح تلف أصاب الشعر، ولا يمكن إصلاحه إلا عن طريق الإزالة الكاملة للشعر، مؤكدا: «المرأة التي تحلق شعرها لا يبارك لها حلقه حتى ولو في الحج».

حكم حلق شعر المرأة بسبب الاكتئاب

وأشار «رضا»، إلى أنه في بعض الأحيان يكون دافع المرأة لحلق شعر رأسها هو إصابتها بالاكتئاب الشديد، مثل ما جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن الاكتئاب مرض معترف به، متابعا: «المريض ربما يدفعه مرضه لحالة من حالات عدم الاتزان، والاكتئاب واحد من هذه الأمراض، لذا علينا أن نعلم بناتنا عدم اللجوء لمثل هذا العمل والبعد عن التقليد الأعمى لبعض المشاهير، والعمل على احتوائهن لا سيما في الأوقات الصعبة التي تمر بهن».

ولفت إلى أن الآراء تتفاوت بشأن ما إذا كان الاكتئاب عذر لحلق المرأة شعر رأسها ويُسقط عنها الذنب، موضحا: «الآراء مختلفة حول هذا الأمر، فبعض الأئمة يرى أن حلق شعر المرأة حرام شرعا، والآخر يرى غير ذلك، المهم أن نستغفر الله ونتوب إليه وأن نفتح لأنفسنا بابا من أبواب الأمل، فالدنيا انتصارات وانكسارات».