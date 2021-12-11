جمهور شيرين عبدالوهاب يعلن دعمه لها بعد حلاقة شعرها «زيرو»: خليكى قوية

اهتم رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب على جمهورها ومحبيها بـ«نيو لوك»، حيث ظهرت لأول مرة خلال مسيرتها الفنية وهي حليقة الرأس خلال حفل لها بأبوظبي وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وقبل أيام من المفاجأة الصادمة التي تلقاها جمهور شيرين عبدالوهاب، بسبب ظهورها حليقة الرأس، أعلنت المطربة عبر حساباتها الشخصية خبر طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، لتؤكد حقيقة ما تداولته الوسائل الإعلامية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تضمنت انفصالها عن زوجها بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

الانفصال تم في هدوء تام

وأكدت شيرين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طلاقها من حسام حبيب وقع في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينهما على الإطلاق، معتبرة أن ماتردد خلال الأيام الماضية عن خلافات نشبت بينهما لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق.

وأعربت شيرين عبدالوهاب في بيان لها تداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، عن احترامها لزوجها السابق، موضحة أنه جاء لحسم الجدل الدائر، وفي إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

رحلة جديدة

وفي السياق نفسه أشارت شيرين عبدالوهاب، إلى أنها قررت الدخول في مرحلة جديدة من حياتها ومع جمهورها، وأنها وهبت وقتها لأعمالها الفنية وابنتيها «مريم وهنا» بعد فترة طويلة ابتعدت خلالها عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشئ، وتنتوي العودة بقوة لمزاولة الغناء خلال الأيام القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من محبيها في الوطن العربي.

وفي أول ظهور رسمي لها بعد طلاقها، غرد المئات من جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأعلنوا عن مشاركتها المرحلة الجديدة التي أعلنتها بتضامنهم معها بعد ظهورها المفاجئ خلال حفلها الغنائى فى أبو ظبى بدولة الإمارات، وقد تخلت عن شعرها بالكامل، الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل قبل ساعات، وتصدر اسم شيرين عبدالوهاب محركات البحث.

جمهور شيرين يشاركها رحلة جديدة

وبالتزامن مع الظهور غير المتوقع لشيرين، بتخليها عن شعرها، لم يتوقف دعم جمهورها، وغرد حساب يحمل اسم «أنس عباس»: «والله العظيم قمر وهفضل أحبك طول العمر ويارب الضحكة ما تفارق وشك بس خليكى قوية جدا، لا تخافى من أى حد، خافى بس من رب العالمين، خليكى فاكرة كلمة انتى شيرين عبدالوهاب يعنى مش أى حد».

وتضامنت أخرى يحمل حسابها اسم «علا عمر» مع شيرين قائلة: «قمر فى كل الأوقات وحلاوة شيرين فى روحها وتلقائيتها، بكرة تشوفوا اللى شيرين عملته والقصة دى هتطلع موضة أد إيه ومع كام بنت وست استنوا السنة الجديدة وابقوا افتكروا إن انا قلت شيرين عملت trend وموضة جديدة، ده أنا عاوزة أعمل القصة دى بجد».

وغرد حساب يحمل اسم «جبريل»:«كلنا شيرين وكلنا بنحبك وكلنا بندعمك وواقفين بضهرك، وإن شاء لله ترجعيلنا أقوى وأقوى وأقوى، ضلى أتذكريها دوماً، انتِ عندك شعب وأهل وعائلة وراكِ مش بس جمهور، بنحبك وناطرينك أقوى مثل ما عودتينا».

وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها ومحبيها في مصر والعالم العربي بـ «لوك جديد» معبرة عن سعادتها بإحياء حفلها الغنائى فى أبو ظبى بالإمارات، في أول ظهور لها بعد أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب، طالبة من محبيها أن يتقبلوها بشكلها الجديد بعد تخليها عن شعرها وحلاقته بالكامل.