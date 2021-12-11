«وقاية النباتات» ينفذ برامج تدريبية لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية الخاصة لمكافحة آفات النخيل بالوادى الجديد وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام معهد بحوث وقاية النباتات وبالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد بعقد وتنفيذ عدة برامج ودورات تدريبية بمركز الفرافرة بعنوان " المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء " .

وصرح الدكتور احمد عبد المجيد مدير المعهد ان الهدف من هذه البرامج هو القيام بتدريب السادة مهندسى المكافحة والارشاد والسادة المزارعين وكذلك طلبة المدارس الفنية الزراعية على طرق الوقاية والمكافحة الصحيحة لحشرة سوسة النخيل الحمراء وكذلك التعرف على مظاهر الاصابة بهذه الآفة الخطيرة والتعرف على كل ما هو جديد وحديث فى طرق الفحص والاكتشاف المبكر للاصابة بهذة الآفة مما يؤدى الى الحد من الخسائر التى تسببها وبالتالى تقليل الفاقد من التمور ، وقد اشتمل البرنامج التدريبى ايضا على تخصيص يوم حقلى ارشادى للتدريب العملى على كل هذه الانشطة .

وقد تم التدريب تحت اشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة و الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية بالوادى الجديد.