البحوث الفلكية: لا خطر على الأرض من كويكب نيريوس ومذنب ليوناردو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كويكب نيريوس 4660، مرّ بالقرب من كوكب الأرض، بمسافة تقدر بـ10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

سر الزخم على منصات التواصل الاجتماعي

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» عبر فضائية «DMC»: «ما خلق حالة الزخم على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أن اقتراب الكويكب تزامن مع اقتران مذنب آخر وهو ليوناردو، وبالتالي خلط بعض المتابعين المذنب والكويكب، وكلاهما في مسافة آمنة عن الأرض ولا خطورة».

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «حجم مذنب ليونارد قد يكون له تبعات إذا ما اقترب أكثر، وحتى الآن لم يثبت أي نوع من التصادم، باستثناء أن بعض المذنبات تسقط على الأرض، ففي خمسينات القرن الماضي سقط مذنب بحجم جبل كامل على الأرض، دون أي تأثير إلا في البقعة التي سقط عليها».

كويكب نيريوس مرّ على الأرض بسرعة 15 ألف ميل في الساعة

شهد كوكب الأرض عبور كويكب نيريوس 4660، بسرعة 15 ألف ميل كل ساعة، وجرى تصنيفه بأنه يُشكل خطرًا، وفقًا لتصنيفات وكالة «ناسا» الخاصة بالكويكبات والأجسام الفضائية، التي ربما قد تمثل تهديدًا محتملًا بالنسبة للكرة الأرضية.

ثروة ضخمة يحملها الكويكب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن الكويكب مرّ على بُعد 4.6 مليون ميل من الأرض، ويحتوي على ثروات ثمينة من النيكل والحديد والكوبالت تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، ويعتبر من أهم الكويكبات العملاقة المعروفة التي مرت بكوكب الأرض، ولم يشكل أي خطر على كوكب الأرض.