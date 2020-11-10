البحوث الفلكية: مذنب أطلس "C -2020 M3" في أقرب نقطة للأرض

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن من مهام المعهد البحثية والمجتمعية، متابعة الأجسام والأجرام الفلكية التي توجد فى المحيط القريب من الأرض، والتي يمكن رؤيتها ورصدها، عن طريق مرصد القطامية الفلكي والتليسكوبات المتاحة.

وأوضح "القاضي"، أنه طبقا لما أعلن عن اكتشاف مذنب أطلس (C/ 2020 M3) في 27 يونيو 2020، من قبل برنامج البحث عن الكويكبات التي تصدم بالأرض، وكانت درجة لمعانه من القدر 19(يعد جسما سماويا خافيا في بداية الأمر، إذ أن درجة اللمعان من 6 فأقل يمكن للعين المجردة مشاهدة الجسم السماوي) .

القاضي: درجة لمعان المذنب 5.8 ويمكن رؤيته بالعين المجردة

وتابع، أن درجة لمعان المذنب الآن تقترب من 5,8 ويمكن مشاهدته جليا بالعين المجردة في جهة الجنوب الشرقي من السماء تحديدا عند كوكبة الجبار، وأن أفضل وقت للمشاهدة قبل طلوع الفجر وهو في أشد تألقه وهو يتسلق كوكبة الجبار (الصياد – Orion).

وأشار إلى أنه يمكن استخدام منظار فلكي صغير لرؤية أكثر وضوحا مما تتيح للمشاهد رؤية المذنب برأس وذيل.

وقال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إنه لمن يرغب من الهواة ودارسى الفلك في تصوير مثل هذه الأجسام نادرة الظهور في السماء، عليه استخدام كاميرا من نوع الديجيتال (الرقمية) الحديثة نظراً لتقنية العالية في التصوير الفلكي.

وتابع، أن قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يقوم بعمل أرصاد مستمرة واستقبال الجمهور العام لمن يرغب المشاهدة أو التصوير وذلك بمرصد القطامية الفلكي والذي يبعد عن مدينة القاهرة حوالي مسافة 80 كيلو مترا تقريبًا.

وكان رئيس القومي للبحوث الفلكية، كشف عن رصد محطات رصد الزلالزل 4 هزات أرضية متفرقة، بمختلف المناطق داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.