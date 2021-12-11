المخرج أحمد صقر أول الحاضرين لعزاء والدة شافكي المنيري

حرص المخرج أحمد صقر، على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامية شافكي المنيري، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، وشيع جثمانها الخميس، من مسجد مصطفى محمود.

كما حرص على الحضور خلال الدقائق الأولى من العزاء، الإعلاميتان سهير جودة وجاسمين طه زكي.

شافكي المنيري تقطع رحلتها ببريطانيا لحضور جنازة والدتها

وقطعت شافكي المنيري، رحلتها في لندن، التي كان من المقرر انتهائها اليوم؛ لحضور عزاء والدتها.

وأعربت «المنيري»، عن حزنها برحيل والدتها، عبر حسابها على «فيس بوك»، موضحة: «قلبي موجوع، حزينة جدا ومكسورة.. توفيت ماما منذ قليل للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة، دعواتكم معانا، نفسي أكون معها بأي طريقة، يا رب».

معلومات عن شافكي المنيري

يذكر أن الإعلامية شافكي المنيري بدأت العمل في التليفزيون المصري بعد تخرجها من كلية الألسن، واستمرت فيه لمدة عامين، وبدأت العمل مع شبكة «MBC» في لندن منذ افتتاحها عام 1991، واستمرت فيها لمدة 5 سنوات قبل أن تعود إلى التليفزيون المصري مرة أخرى، وقدمت على مدار تلك الفترة مجموعة كبيرة من البرامج منها «دنيا الموضة» وكان أول برنامج عربي متكامل عن الأزياء والموضة العالمية، بالإضافة إلى برنامج «اخترنا لكم» وهو برنامج فني ومنوعات استضافت فيه عددا من النجوم.

وتزوجت من الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، واستمرت الزيجة لسنوات طويلة حتى رحل عن دنيانا عام 2016؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وعن تلك الزيجة أصدرت كتابا بعنوان في بيت المحترم.