نائب التنسيقية يكشف تفاصيل رحلة أطفال قادرون باختلاف للأقصر: شعلة نشاط

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل رحلة الأطفال الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»، إلى الأقصر، موضحًا أنه يعمل طيارًا في شركة مصر للطيران وكان مصاحبًا معهم في هذه الرحلة، مضيفًا: «أولادنا وحبايبنا كانوا منورين مصر للطيران»، وكلمة «شكرًا» لا تفارق أفواههم ويقولونها بحب وليس مجرد مجاملة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

الأطفال صمموا على التقاط الصور أسفل الطائرة قبل صعودها

وأضاف «القط»، أن الأطفال صمموا على التقاط الصور أسفل الطائرة قبل صعودها وكانوا ملتزمين بجميع التعليمات، وكانوا يحضنون طاقم الطائرة، موضحا أنهم يتميزون بالبراءة والحنين والدفء والطاقة الإيجابية، موضحًا أن الرحلة عرضت على الفريق الخاص به، وأنه رحب وطالب بأن يكون هو قائد الطائرة، كما أن الجميع من طقم الضيافة كانوا يتعاملون مع الأطفال بكل حب، وتعاون شديد، «الجميع كان فى فرح وسعادة»، واصفًا أطفال قادرون باختلاف بأنهم شعلة نشاط وطاقة في غاية الالتزام، وجميعهم طاقة إيجابية.

محظوظ بمشاركتي في رحلة أطفال قادرون باختلاف للأقصر

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطفلة بسملة محمد إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، كانت تلتقط الصور، وكانت تضحك مع الجميع، كما أنه من حسن حظه أنه كان مشاركًا في رحلة أطفال قادرون باختلاف خلال الذهاب الى الأقصر.