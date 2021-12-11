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محمود مسلم

معلمو التربية الفنية بطنطا يشاركون في تنفيذ مبادرة «بإيدينا نجملها»

كتب:

الوطن
08:14 م | السبت 11 ديسمبر 2021
معلمو التربية الفنية بطنطا يشاركون في تنفيذ مبادرة «بإيدينا نجملها»

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بما قامت به مديرية التربية والتعليم ومركز ومدينة طنطا في فعاليات مبادرة «بإيدينا نجملها»، والتي أطلقها محافظ الغربية العام الماضي بهدف (تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، عمل لوحات جدارية على أسوار المدارس ومداخل المدن، تنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط ورسم الجداريات على المبان).

مائة معلم يشاركون في الحملة 

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن الحملة جاءت بمشاركة أكثر من مائة معلم ومعلمة من معلمي التربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية العشر، حيث قام المعلمون بالرسم على الجداريات بطول أكثر من 2 كيلو متر على أسوار المدخل الجنوبي لمدينة طنطا، موجهاً الشكر لجميع معلمي ومشرفي التربية الفنية المشاركين على المجهود الرائع والأداء المتميز في العمل.

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