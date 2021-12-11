برلماني: السماح بصلاة الجنازة في المساجد حقق مطلبا شعبيا

وجَّه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار السماح بصلاة الجنازة في المسجد، مؤكداً أن هذا القرار حقق مطلباً شعبيا، ولقى ترحيباً كبيراً وواسع النطاق وراحة كبيرة للمواطنين.

القرار جاء في توقيت مناسب بسبب صعوبة صلاة الجنازة في الخلاء أثناء الطقس السيئ

وقال «أباظة»، في بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار المهم جاء في توقيت مناسب لأداء صلاة الجنازة داخل المساجد، خاصة أننا في موسم الشتاء والطقس السيئ والتقلبات الجوية والأمطار، ما يصعب على الناس صلاة الجنازة بالخلاء، مشيداً بحرص جمهور المصلين سواء في صلاة الجنازة أو صلاة الجمعة وجميع الصلوات على الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجَّه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية لجميع قيادات وزارة الأوقاف والأئمة والدعاة وجمهور المصلين على التعاون والتنسيق الحقيقي في عدم التزاحم داخل المساجد والالتزام التام بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي لتجنب جميع الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن معدن المصريين الطيب يظهر في مواجهة مثل هذه الأزمات الخطيرة على صحة المواطن، وأنه شخصياً لاحظ الالتزام الكبير من جموع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية خلال أداء صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات الأخرى.

أباظة يطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الأماكن

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الجميع الاستمرار بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية في جميع المواقع والخدمات الجماهيرية بالمصالح الحكومية وجميع وسائل النقل لمساندة جهود جميع أجهزة الدولة والاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف المهم من خلال توفير جميع الإمكانيات المادية للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكداً أن مصر ومن خلال السياسات والبرامج والخطط نجحت إلى حد كبير في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا بمختلف مؤسسات الدولة.