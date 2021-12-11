الديهي: مصر عازمة على مقاومة واستئصال الفساد بجميع أشكاله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستضيف أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، وهذا يؤكد أن مصر عازمة على وضع استراتيجية نافذة وناجعة لمقاومة واستئصال الفساد بجميع أشكاله، ولا يوجد أحد في مصر «على راسه ريشة» أو فوق القانون، ولا يتصور فاسد أنه يمكن أن يخدع الجميع طوال الوقت، وذلك خلال تقديمة برنامجه «بالورقة والقلم» على قناة «TeN» اليوم السبت.

الفساد كان يحميه التشريع

وأضاف «الديهي»، أن الفساد كان في يوم من الأيام محميا بالتشريع لكون التشريع في فترة من الفترات كان يسن لخدمة مصالح اناس معينين، وكنا في بركة من الفساد، ونحاول تجفيف مستنقعات الفساد التي ما زالت بقاياه موجودة حتى الآن، وحيتان الفساد الذين استولوا على أراضي الدولة، معقبًا: «كل ما أفتكر إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وكمية الأراضي اللي اتوزعت بصدع، مصر كانت منهوبة».

نشأت الديهي يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على الأردن

من ناحية أخرى، هنأ الإعلامي نشأت الديهي، منتخب مصر، بفوزه المستحق على نظيره الأردني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتأهله للدور قبل النهائي ليلتقي الأربعاء المقبل مع منتخب تونس، «مبروك لمنتخب مصر وللشعب المصري، أسعدتم الجماهير وأسعدتمونا جميعًا بهذا الأداء المتميز، وهذا الفوز».