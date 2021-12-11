«عايزة أتجوز راجل».. جملة شيرين عبدالوهاب المتكررة بعد 3 زيجات فاشلة

لم تنعم الفنانة شيرين عبدالوهاب على مدار عمرها، بالاستقرار في الحياة الزوجية، فعلى مدار 3 زيجات رسمية بدأت مع انطلاق شهرتها عام 2001 وانتهت منذ أيام قليلة، تدخل شيرين في الزيجة بآمال وطموحات استثنائية وتتغاضى فيها عن حقوقها الشرعية وتنتهي بمشكلات وأزمات نفسية.

المتابع لتصريحات شيرين عبد الوهاب على مدار زيجاتها الثلاث الرسمية يرى أنها تبدأ أي لزيجة بتصريحات خيالية ترسمها لنفسها في مدينتها الفاضلة ولكنها تنتهي بكابوس في الطلاق والانفصال كان العامل المشترك فيهم هو تصريحها بأمنيتها «عايزة أتجوز راجل».

زيجة شيرين عبد الوهاب الأولى من الموزع والمايسترو مدحت خميس والتي تمت مع خطوات شيرين الأولى الفنية وانتهت قبل بزوغ نجوميتها عام 2004، وتحدثت عن هذا الانفصال في برنامجي «أنا والعسل» مع نيشان، و«الخزنة» مع أمير كرارة.

شيرين عن مدحت خميس: استحملته بسبب تهديده الدائم لي بالانتحار

- أخطأت حين تزوجت وأنا في سن صغيرة.

- الزيجة كانت مهددة بالفشل من اللحظة الأولى.

- ندمت على إجهاضي لنفسي في طفلي منه لأنه أصبح بيخوني ولم أستطع العيش معه بعد أن رأيت وجهه الثاني هو ليس الرجل الذي تمنيته في حياتي.

- استحملت الزيجة بسبب تهديده الدائم لي بالانتحار في حال الانفصال عنه هي أمور ليست من شيم الرجال.

أما الزيجة الثانية لشيرين عبدالوهاب من الموزع الموسيقي محمد مصطفى والذى كان يكبرها بـ14 عاما والتي تعد أكثر زيجات شيرين استقرارا والتى شهدت إنجابها لابنتيها مريم وهنا، بدأت عام 2007 وانتهت عام 2012، تحدثت عنها شيرين في حواراتها الصحفية عام 2013 وبالتحديد في مجلة «زهرة الخليج» الإماراتية وقالت عنها..

شيرين عن محمد مصطفى: تحمل أمورا صعب تحملها

- أخذت قرار الانفصال لأن هناك أمورا تعبتني في حياتي.

- جربت الطلاق لكي أعرف إن كنت سعيدة في حياتي الزوجية أم لا.

- محمد مصطفى كان البيبي بتاعي.

- لا يمكن أن أرفع صوتي على الرجل اللي بحبه.

- محمد تحمل أمورا صعب تحملها.

رغم أن الزيجة الثالثة الرسمية من الفنان حسام حبيب جاءت بعد 6 سنوات من انفصال شيرين من محمد مصطفى، وإن كان هناك أخبار كثيرة دارت في فترة الست سنوات حول ارتباطها بزيجة عرفية، إلا أن زيجتها من حسام حبيب استمرت لمدة 3 سنوات بدأت في منتصف عام 2018 وانتهت مع نهاية 2021، وتحدثت عنها في تصريحات صحفية مع الإعلامية نضال الأحمدية.

شيرين عن حسام حبيب: الحيلة الدلوعة

- كنت بحب شخص سرطان «أي من صفات برج السرطان».

-حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة.

- كنت عاوزة أجمد بويضاتي ولكن حسام أصر على أن يشيل البويضات بالأجنة.

- حسام مستهتر مش عارف يعني إيه ست عاوزة تدفن معاه.

- عاوزة أتجوز راجل.

- كنت مع حسام ماما وأنا زهقت من دور ماما.