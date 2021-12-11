خبير تشطيبات: القطاع تصدر المشهد في 2021 بسبب زيادة التوسع العمراني

قال المهندس محمد عمر، الخبير في مجال التشطيبات والديكور، إنه يعد أهم القطاعات التي تصدرت المشهد خلال 2021، خاصة في ظل التوجه العقاري والعمراني للدولة.

دور كبير لقطاع التشطيبات خلال الفترة الماضية

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة اهتمت بشكل كبير بشكل المباني والتصميمات وطريقة التشطيب، وليس فقط مجرد إنشاء مبانٍ فقط، وهو ما جعل هناك دورا كبيرا لهذا المجال خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على دور شركات الديكور وإبراز أعمالها خلال الفترة الماضية.

الاهتمام بالشكل الجمالي في المدن الجديدة

وأشار إلى أن الدول الأجنبية تهتم منذ وقت طويل بالشكل الجمالي للوحدات والمباني حتى ولو بشكل بسيط، وهو ما تعمل عليه مصر مؤخرا من خلال اهتمامها الواضح بالشكل الجمالي، خاصة في المدن الجديدة التي يتم بها التطوير العقاري.

التشطيبات والديكور من أهم أساسيات البناء

وأوضح أنه من المهم جدا العمل على الشكل الجمالي لأي منشأة يتم بناؤها سواء صناعية أو سكنية أو تجارية، حيث يعتبر التشطيبات والديكور من أهم أساسيات البناء لجعل المكان متميزا وبه جانب جمالي.

تحديات تواجه قطاع التشطيبات والديكور

ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع التشطيبات والديكور في مصر، منها التفاوت في الأسعار وارتفاع الأسعار والأجور، وهو ما يترتب عليها رفع السعر لمالك المكان، وهو ما يجعلنا نتجه إلى مواد أقل سعرا وفق متطلبات وأموال العملاء.

وأضاف أنه يجب على العاملين في مجال الديكور مواكبة التغيرات العالمية في المجال والاطلاع على جميع متغيرات المجال في العالم، لمواكبة التحديث، وكذلك معرفة جميع البدائل لكل المواد التي يتم استخدامها.

وأشار إلى أن المدن الجديدة تعتبر نافذة لشركات الديكور لبدء العمل وإظهار أعمالها، خاصة وأن الدولة تتجه نحو زيادة المناطق السكنية الجديدة وهو ما يزيد من فرص عمل العاملين في الديكور.