أجهزة المدن الجديدة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية

أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة الطوارئ، بسبب التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، وشدد رؤساء الأجهزة على ضرورة متابعة الأرصاد الجوية، والعمل على توفير كافة أجهزة وسيارات شفط المياه، واللوادر الخاصة برفع المياه، وتجهيز مولدات الكهرباء، ومراجعة مولدات محطات رفع المياه، للحد من تفاقم الأزمات.

عمران: رفع حالة الاستعداد بجميع الإدارات المعنية بالجهاز

من جانبه، أعلن المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، رفع حالة الاستعداد بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تحسباً لهطول أمطار، مؤكدا استمرار عمل لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز، خلال المرحلة القادمة في فصل الشتاء، وانتظام عمل فريق الشكاوى والخط الساخن، مشيراً إلى أن الرقم الخاص بالخط الساخن لإستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمرافق بالمدينة هو «15100» .

بشارة: غرفة عمليات الأزمات منعقدة

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، خلال تصريحات خاصة « للوطن»، أن غرفة عمليات الأزمات بجهاز المدينة، منعقدة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار، والآثار السلبية، التي قد تنتج عنها.

وأكد «بشارة»، أن منظومة الشكاوى جاهزة لتلقي أي شكاوى من المواطنين على أن يتم التعامل معها فوراً، مشيراً إلى أن كافة إدارات الجهاز تعمل على قدم وساق، لتجنب أي طوارئ قد يتضرر المواطن بسببها.

فهمي : التوسع في نشر المعدات الخاصة بالتعامل مع سقوط الأمطار

فيما أكد المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ضرورة تكثيف جهود لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز والتوسع في نشر المعدات الخاصة بالتعامل مع هطول الأمطار، للتعامل معها في أسرع وقت ممكن.

«الغيطي» يحذر المواطنين من أعمدة الإنارة والإعلانات والأشجار

وحذر المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سكان المدينة من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات وأكشاك الكهرباء، وناشدهم الابتعاد عن الأشجار ولافتات الإعلانات الكبيرة، وقت هطول الأمطار، والتواصل مع جميع إدارات الجهاز على مدار الساعة، موجهاً إدارة الأمن بالمرور على مختلف مناطق المدينة للكشف عن مواقع تجمع المياه ومتابعة الميادين الرئيسية وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، خاصة بطريق بلبيس الصحراوي للحد من الزحام وتكدس المواطنين، وأمام المدارس، ونادي العبور .

في غضون ذلك، أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية أطقم مجابهة الأزمات والكوارث، للتعامل مع الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وشدد على ضرورة مساعدة الجهاز في دعم رجاله خلال تواجدهم في الشوارع، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان للحد من حوادث الطرق، والتأكد من صيانة السيارات للحد من الأعطال على الطرق .

جهاز العلمين الجديدة في خدمة المواطنين

وشدد المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، على ضرورة دعم المواطنين خلال تواجدهم بمحيط الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح الذي يتوسط مدينة العلمين الجديدة، كما وجه إدارات الجهاز المعنية بالتعامل الفوري مع التقلبات الجوية، واستخدام المعدات وسيارات شفط المياه للتعامل مع « نوة القاسم»، ومياه الأمطار لحين الانتهاء من النوّة الحالية، مؤكداً استمرار حالة الطوارئ، لمواجهة التقلبات الجوية التي تجتاح المدينة الآن .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على مواصلة أجهزة المدن الجديدة جهودها للتعامل مع الطقس السيئ، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لإنتظام عملية التشغيل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ونشر المعلومات الخاصة بالتحذيرات المتعلقة بالأرصاد الجوية، على صفحات أجهزة المدن الجديدة، عبر موقع التواصل الإجتماعي، للحد من الكوارث، ومساعدة المواطنين على مواجهة التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ.