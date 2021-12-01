التفاصيل الكاملة عن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

يترقب المصريون، قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح الوحدات السكنية، ضمن الإعلان الجديد، لمتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة فرز الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، والذي تضمن عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2».

وتزداد عمليات البحث خلال الفترة الراهنة، عبر محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية، عن تفاصيل الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي حيث يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن شروط وموعد وخطوات التقديم، كي يكونوا على أتم استعداد للتقديم فور الإعلان عن الطرح الجديد.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن الإعلان الجديد «للإسكان»، بالمدن الجديدة، وفقا لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

التفاصيل الكاملة عن الإعلان الجديد للإسكان بالمدن الجديدة

1- يمكن التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق هذا الرابط.

2- يشترط التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها شقق الإسكان الاجتماعي، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

3- يشترط عدم تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة في وقت سابق، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

أما بالنسبة لخطوات التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد، فتتم وفق الخطوات التالية:

- التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح، ثم يقوم العميل المتقدم للحجز، بملء استمارة الحجزالمرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

- يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع.

- يجب كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب.

5- سيتم الإعلان عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، عقب إعلان نتيجة فرز طلبات حجز الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

6- سيشمل الإعلان الجديد وحدات سكنية داخل عدد من المدن الجديدة.