نرمين الفقي تدعم شيرين عبد الوهاب: «جميلة في كل أحوالك.. وكلنا بنحبك»

دعمت الفنانة نرمين الفقي، اليوم السبت، المطربة شيرين عبد الوهاب، التي فاجأت الجمهور أمس بظهورها حليقة الرأس.

وقالت نرمين الفقي، عبر حسابها على إنستجرام: «أول مرة أكتبلك عشان أنا حاسة بيكي حبيبتي أنتي قمر في كل أحوالك، عايزه أقولك إن الجمال الحقيقي للإنسان هو جمال الروح والإحساس، والطيبة والأخلاق، والتلقائية والتواضع».

نرمين الفقي لشيرين: أنتِ أهم صوت

وأضافت: «خليكي واثقة أننا كلنا بنحبك، أنتي من أهم الأصوات المصرية والعربية، كلنا بنمر بصعاب وأوجاع مختلفة، بس بنكمل لأن الحياة جميلة بحلوها ومرها، أنتي ربنا اداكي نعم كتيرة وجميلة، أهمها ولادك وحب الناس، كملي، ومستنين على أحر من الجمر أغاني تكسر الدنيا بحبك جدا».

دعم الوسط الفني لشيرين عبد الوهاب

وتحولت صفحات الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى رسائل حب ودعم لشيرين عبد الوهاب بعد ظهورها حليقة الرأس في حفلها بأبو ظبي.

وعلق إسلام إبراهيم عبر حسابه على الفيسبوك: «كسرة القلب وحشة أوي، ربنا يكفينا شرها.. ربنا ما يحطنا في أي موقف من الاتنين، لا نكسر حد ولا حد يكسرنا، إن شاء الله ترجعي أقوى وأنجح وأسعد من الأول».

بينما قال وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز: «متزعليش يا ست البنات، ارجعي ونوري واشتغلي لجمهورك، كله بيعدي؛ الفرح بيعدي والحزن بيعدي، وأنتي واحشتينا، ربنا عوضه كبير وبعدين أنتي قمر في أي حاجة».

وأضاف: «المرأة حين تحلق أغلى شيء وهبه الله لها وزينها به، وهو شعر رأسها هنا توجه رسالة قاسية وشجاعة؛ لأنها كما تخلت عن رمز زينتها، وبالتالي تستطيع التخلي عن أي شيء في الحياة، كما يعني أنه بداية قوية لحياة جديدة».