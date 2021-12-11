لو عملت حادثة أو اتسرقت.. كيف تحصل على سيارة جديدة من نفس الطراز؟

قد يتعرض سائقي المركبات إلى حوادث الطرق أو السرقة، ما قد يتسبب في تحطم السيارة أو فقدانها بالكامل، وهنا يأتي التأمين التكميلي على السيارة، الذي يتيح للمالك الحصول على تعويض مناسب حال التعرض للحوادث أو السرقة.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، كيفية الحصول على تعويض حال سرقة السيارة أو احتراقها، وفقًا للاتحاد المصري للتأمين، ونوجزها في السطور التالية..

وثيقة التأمين التكميلي للسيارات الخاصة

تصدر هذه الوثيقة للسيارة الملاكي التي تستخدم في الأغراض المنزلية والاجتماعية وللنزهة وفي أعمال المؤمن له، ويستثنى من ذلك سيارات السباق أو قياس أو اختبار السرعة أو تجربة قوة الاحتمال، أو استخدام السيارة أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزة ومرخصة لذلك.

التغطيات التأمينية لوثيقة السيارات التكميلي

1. قيمة التلفيات الجزئية التي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة، نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها.

2. قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة.

3. تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل، نتيجة وقوع حريق للسيارة بالكامل، وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.

4. تغطية «الغير»، والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها، والذي اصطلح على تسميته بـ«المسئولية المدنية».

5. تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

خطوات الحصول على التعويض في حالة سرقة السيارة

1. يقوم العميل بتحرير محضر بقسم الشرطة بواقعة سرقة السيارة بالكامل.

2. يتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة.

3. تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة.

4. يتم إرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة، ويتم القبض على أي شخص آخر يتعامل على تلك السيارة.

5. تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث، حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين حال مرور أكثر من 6 أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.